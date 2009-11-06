Украина не сможет оплачивать российский газ без внешней помощи

Украинское правительство практически исчерпало возможности предоставления помощи НАК «Нафтогаз Украины» в оплате поставок российского газа, и в будущем они смогут покрываться лишь за счет внешних заимствований или печатания денег Национальным банком Украины.

Об этом идет речь в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

Аналитик центра Анна ГУРСКАЯ отметила, что «Нафтогаз» с начала года лишь дважды смог самостоятельно оплатить поставки газа из России, которая является монопольным поставщиком «голубого топлива» в Украину. В остальных случаях компания оплачивала поставки за счет кредитов государственных банков и денег НБУ.

«Бюджет не только имеет проблемы с финансированием своих расходов, но уже практически использовал все законные возможности поддержки «Нафтогаза», – отметила эксперт.

А.ГУРСКАЯ напомнила, что в августе т.г. «Нафтогаз» выпустил облигации на сумму 18,3 млрд. грн., а в сентябре налоговая администрация возместила компании всю сумму НДС с начала года, а также авансом до 2010 года.

По данным эксперта, государственные банки не могут увеличивать кредитование «Нафтогаза» без нарушения установленных нормативов, которые регулируют их деятельность. «Без внешней поддержки или уступок со стороны НБУ (печатание денег) правительство не сможет собрать средства для «Нафтогаза» (на оплату российского газа – УНИАН)», – отметила аналитик.

А.ГУРСКАЯ напомнила, что правительство Украины рассчитывало получить 1,7 млрд. долл. от Европейской комиссии, которые планировало направить на модернизацию газотранспортной системы, но также могло частично использовать для оплаты газовых поставок.

«Но не выполнило (правительство – УНИАН) главных условий этого кредита, а именно – отказалось по политическим причинам от поэтапного приведения цен (на газ для населения – УНИАН) к рыночным», – отметила эксперт.

Аналитик не исключает возможность получения средств на оплату газа через выпуск «Нафтогазом» облигаций, которые могли бы выкупить коммерческие банки, в том числе и российские. «Есть сигналы, что российские «Альфа-Банк» и «Внешторгбанк» заинтересованы в их покупке», – сказала А.ГУРСКАЯ, отметив, что рентабельность этих облигаций может быть на уровне ценных бумаг Министерства финансов Украины – 25-30% годовых.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчиталась с «Газпромом» за газ, поставленный в октябре текущего года. При этом глава правительства отметила, что произвести оплату было достаточно сложно. По ее данным, в октябре Украина купила у России газа на 4 млрд. грн.