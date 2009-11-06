Мать довела детей до туберкулеза, педикулеза и малокровия
17:32, 06 ноября 2009Общество
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Прокуратура передала дело в суд
Прокуратура Магдалиновского района Днепропетровской области расследовала и передала в суд уголовное дело по обвинению 29-летней матери, малолетние дети которой из-за отсутствия присмотра заболели туберкулезом, педикулезом и малокровием.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Уголовное дело возбуждено по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми).
Сейчас 4-летний сын и годовалая дочь подсудимой находятся в больнице.
За совершенное преступление женщине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет и лишение родительских прав.
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