В январе на Днепре начнется строительство меткомбината

В январе под Комсомольском в Полтавской области начнется строительство электрометаллургического комбината «Ворскла Сталь» стоимостью 1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании "Ворскла Сталь" Владимир БИЛОУС.

«Министерство экологии в конце декабря дало проекту «зеленый свет». В январе начнем строительные работы - подготовку площадки для строительства предприятия»,- сказал В.БИЛОУС.

По его словам, не ранее конца 2008 года будет построен первый цех, а производство будет запущено в 2010 году.

«Стоимость всего строительства - 1 млрд. долл. Строительство будет финансировать консорциум европейских банков. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры. Планируется, что кредиты будут выданы без залога под имущество», - сказал В.БИЛОУС.

«ТЭО комбината обошлось нам в 5 млн. грн. Сам проект – до 10 млн. грн. Рабочая документация – 100 млн. грн.», - отметил В.БИЛОУС.

Как сообщалось, компания "Ворскла Сталь" намерена построить в Полтавской области новый металлургический комбинат. Решением 23-й сессии Полтавского областного совета 4-го созыва депутаты выделили “Ворскла Стали” 206 гектаров земли на территории Дмитровского сельсовета Комсомольского городского совета Полтавской области для строительства меткомбината.

"Ворскла Сталь" находится под контролем группы "Финансы и Кредит". Основными активами группы являются крупнейший производитель окатышей в Украине - Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК), банк "Финансы и Кредит", холдинговая компания "АвтоКрАЗ" и другие предприятия пищевой, топливной и медицинской промышленности.