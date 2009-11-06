В Одесской области - первая смерть от пневмонии

В Килийском районе Одесской области от пневмонии умер человек, сообщает пресс-служба Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

Эту информацию ИА "МОСТ-Одесса" подтвердили и в областной санэпидстанции. По данным эпидемиологов в пгт Вилково от пневмонии умер житель Житомирской области, который прибыл в поселок уже будучи больным.

"В настоящий момент мы выясняем, вызвана ли пневмония вирусом гриппа А/H1N1" – сообщили в СЭС.

По данным Одесской областной СЭС, за последние сутки в Одессе и области заболело 3270 человек, из них 1916 взрослых и 1354 детей в возрасте до 18 лет. Госпитализировано 95 человек - 41 взрослый и 54 ребенка. С начала эпидемии в области заболело почти 25 тыс. человек, а госпитализировано - 709, сообщила начальник эпидемиологического отдела облСЭС Людмила КРАСНИЦКАЯ.

Медицинских работников, заболевших с начала эпидемии, - 178 человек, за последние сутки - 67, госпитализированы 16 из них.