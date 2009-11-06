Сын депутата, сбивший насмерть девушку, отделался условным сроком

Суд приговорил сына депутата Симферопольского городского совета Виталия ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем которого погибла мотоциклистка Анна Мишуткина, к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года. При этом суд решил освободить его от наказания с испытательным сроком на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, такой приговор судья Железнодорожного райсуда Симферополя вынес сегодня.

В.ФАЙНГОЛЬД признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.

В.ФАЙНГОЛЬД обязан не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, должен сообщать об изменении места жительства и работы и периодически являться для регистрации.

При этом суд отказал отцу А.Мишуткиной Александру ГОППЕ в удовлетворении иска к В.ФАЙНГОЛЬДУ о взыскании морального ущерба в размере 500 тыс. грн.

На решение суда можно подать апелляцию.

«Дочь погибла в таких условиях, и такое наказание!», - возмутился А.ГОППЕ, общаясь с журналистами. Он сообщил, что намерен обратиться в апелляционный суд.

Адвокат В.ФАЙНГОЛЬДА Анатолий ЖУКОВ решением суда доволен. «Я считаю приговор справедливым», - сказал он. Адвокат отметил, что суд признал обоюдную форму вины, а его подзащитный частично возместил ущерб родственникам погибшей.

На суде была озвучена информация, что бывший муж А.Мишуткиной - Денис МИШУТКИН, на попечении которого находится несовершеннолетняя дочь погибшей, получил от В.ФАЙНГОЛЬДА 500 тыс. грн. и не имеет претензий к обвиняемому. Еще 125 тысяч в совокупности получил отец мотоциклистки А.ГОППЕ.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 сентября 2008 года в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. После удара Suzuki отбросило на еще один автомобиль, а Bentley совершил столкновение с двумя машинами. Мотоциклистка получила тяжелые телесные повреждения и скончалась на месте аварии. Как установили эксперты, Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.