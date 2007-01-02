Ровенская милиция раскрыла убийство по горячим следам

В праздничные дни в Ривненской области было совершено тяжкое преступление, которое правоохранителям удалось раскрыть по “горячим следам”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Департамента по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ сегодня на брифинге.

По его словам, 30 декабря участковый инспектор Дубровицкого райотдела в Ривненской области задержал три человека за убийство жителя Одесской области. Двое из задержанных - граждане Российской Федерации и Беларуси. После совершения преступления они пытались пересечь государственную границу Украины.