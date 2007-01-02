В Торонто украли памятник Тарасу Шевченко

В канадском городе Торонто похитили памятник Тарасу Шевченко. Ночью пятиметровый бронзовый монумент спилили и вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на местную газету «Торонто Стар».

Последние 55 лет памятник простоял в одноименном парке возле музея Шевченко.

Полиция начала следствие. Считают, что его похитили, чтобы продать, потому что там есть бронза. В то же время полиция пока не может назвать подозреваемых, так же как и не нашла свидетелей преступления.

В 1951 году монумент Т.Шевченко украинской диаспоре в Канаде подарил Советский Союз.