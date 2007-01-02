В Торонто украли памятник Тарасу Шевченко
12:54, 02 января 2007Общество
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Подарок диаспоре от СССР
В канадском городе Торонто похитили памятник Тарасу Шевченко. Ночью пятиметровый бронзовый монумент спилили и вывезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на местную газету «Торонто Стар».
Последние 55 лет памятник простоял в одноименном парке возле музея Шевченко.
Полиция начала следствие. Считают, что его похитили, чтобы продать, потому что там есть бронза. В то же время полиция пока не может назвать подозреваемых, так же как и не нашла свидетелей преступления.
В 1951 году монумент Т.Шевченко украинской диаспоре в Канаде подарил Советский Союз.
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