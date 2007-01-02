ГАИ предупреждает об ухудшении погоды

ГАИ предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по данным Украинского гидрометеорологического центра, сегодня днем в западных, восточных областях и южной части страны местами порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные осадки.

3-4 января в связи с выходом южного циклона в Украине, кроме западных областей, ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег и снег, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в южной части, центральных, восточных и Сумской областях местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Департамент ГАИ призывает водителей быть внимательными в дороге.