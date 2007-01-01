Правительство утвердило план всего самого важного

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 27 декабря в 2006 г. №674-р утвержден план подготовки для рассмотрения на заседаниях КМУ важнейших вопросов формирования и реализации государственной политики в первом полугодии 2007 года.

Как сообщает Департамент коммуникаций власти и общественности Секретариата Кабинета Министров Украины, в план, разработанный на основе предложений министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, включены лишь ключевые вопросы формирования и реализации государственной политики, которые выносятся на рассмотрение правительства. “Это дает возможность сосредоточить нормотворческую деятельность правительства исключительно на приоритетных для соответствующего периода направлениях социально-экономического развития и постоянно держать в поле зрения актуальные вопросы в соответствующих сферах. Такая стратегия действий на краткосрочную перспективу должна обеспечить системный подход к нормативно-правовому урегулированию социально-экономических проблем и проведения мероприятий для их решения”, отмечает департамент коммуникаций.

Среди вопросов, внесенных в план, в частности, последующее институционное развитие государственной службы. Речь идет о необходимости размежевать политические и административные должности, законодательно закрепить применение принципов и норм публичного и частного права для регуляции отношений в сфере государственной службы.

Министерство юстиции Украины предлагает рассмотреть вопрос несовершенства судебной системы, отсутствия прозрачного порядка отбора кандидатов и механизма привлечения судей к дисциплинарной ответственности согласно законодательству. Министерство внесет на рассмотрение правительства также вопрос реформирования системы государственной регистрации юридических лиц, несовершенства существующих взаимоотношений исполнительной власти с институтами гражданского общества.

Концепция реформирования налоговой системы, предлагаемая на рассмотрение Министерством финансов, должна определить направления снижения налоговой нагрузки на субъекты ведения хозяйства, преодоления неэффективной системы администрирования налогов и необоснованных льгот, которые разрушают конкурентную среду.

Министерство труда подаст на рассмотрение Кабмина концептуальные проблемы относительно погашения задолженности по заработной плате работникам предприятий и организаций всех форм собственности. В частности, это касается промышленных и аграрных предприятий, которые остановили хозяйственную деятельность, или относительно которых реализуется процедура возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом.

Определить главные принципы обеспечения широких слоев населения доступным жильем на 2008-2010 годы, а также системы кредитования социального строительства предлагает Министерство строительства.

Всего в план включены 32 концептуальных вопроса из разных сфер общественной жизни. Предложения министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые не вошли в этот перечень, будут внесены Кабинету Министров в установленном порядке.

При этом Департамент коммуникаций власти и общественности Секретариата Кабинета Министров Украины сообщает, что за период деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА с 4 августа по 27 декабря 2006 года было проведено 21 заседание Кабинета Министров Украины. На них было принято свыше 730 нормативно-правовых актов.