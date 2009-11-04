Еще 3 тысячи человек заболели в Житомирской области

За сутки в Житомирской области зарегистрировано более 3 тысяч новых случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Житомирской ОГА.

По их данным, за последние сутки (по состоянию на 15.00 сегодня) в области зарегистрировано 3377 новых случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, из них среди взрослых - 2054, в том числе 19 беременных и 1323 случая среди детей в возрасте до 18 лет. Госпитализировано 123 больных, из них 38 взрослых (в том числе 3 беременных) и 85 детей в возрасте до 18 лет. В целом в Житомирской области гриппом и ОРВИ уже заболело 13554 чел., из них госпитализирован 631 чел.

Медики призвали население региона максимально ограничить пребывание в многолюдных местах и избегать контактов с больными.