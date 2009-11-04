Эксперт: неправильное применение Тамифлю больше навредит, чем поможет

Препарат «Тамифлю» необходимо использовать только после консультации с врачом, поскольку его неправильное применение может быть очень опасным для организма человека.

Такое убеждение в интервью УНИАН высказал заместитель главного государственного санитарного инспектора Польши Ян ОРГЕЛЬБРАНД.

Он отметил, что этот препарат можно применять в течение 48 часов с момента заражения вирусом, отметив, что нельзя «злоупотреблять» с его применением.

«Слишком частое применение приводит к тому, что вирус перестает на него реагировать, что является очень опасным. Ведь если вирус привыкает к препарату, то уже нечем лечить грипп...», - сказал он.

Я.ОРГЕЛЬБРАНД также подчеркнул, что нет смысла принимать лекарство после двух дней с момента появления вируса в организме.

«Более того, применение после 48 часов приводит лишь к тому, что вирус вырабатывает на этот препарат «иммунитет»», - сказал он.

Директор департамента по вопросам лекарств и фармацевтики Министерства здравоохранения Польше Артур ФАЛЕК сказал УНИАН, что Тамифлю - это самые сильные сегодня лекарства от гриппозных инфекций, отметив, что им можно лечить не только так называемый “калифорнийский” грипп.

По его словам, этот препарат использовали в Польше для лечения как больных A/H1N1, так и обычным гриппом.

А.ФАЛЕК также отметил, что неправильное применение Тамифлю может больше навредить, чем помочь больному. Он призвал применять препарат исключительно после консультации с врачом.

«Если мы хотим сохранить эффективность этого лечения, то не нужно им злоупотреблять, оно должно быть под контролем врачей», - сказал он.

Представитель министерства отметил, что есть много лекарств, кроме Тамифлю, которыми можно эффективно лечить гриппозные инфекции.