В Крыму объявили штормовое предупреждение

На 4-5 ноября в Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

Согласно сообщению, 4 и 5 ноября на территории Крыма ожидаются сильные ливни и грозы, в горах сильный снег.

4 ноября в Крыму северо-восточный ветер скоростью 8 м/с, температура воздуха ночью -3 градуса тепла, днем - 5-9 тепла. Кроме того, местами на территории полуострова ожидается дождь и мокрый снег.