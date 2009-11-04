В Крыму объявили штормовое предупреждение
12:42, 04 ноября 2009Общество
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Ливни, грозы, сильный снег
На 4-5 ноября в Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.
Согласно сообщению, 4 и 5 ноября на территории Крыма ожидаются сильные ливни и грозы, в горах сильный снег.
4 ноября в Крыму северо-восточный ветер скоростью 8 м/с, температура воздуха ночью -3 градуса тепла, днем - 5-9 тепла. Кроме того, местами на территории полуострова ожидается дождь и мокрый снег.
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