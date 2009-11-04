В Киеве появились новые улицы

В Дарницком районе Киева появились новые улицы.

Например, безымянный проезд между Харьковским шоссе и улицей Ревуцкого теперь называется улицей Михаила Кравчука, а новая улица от проспекта Николая Бажана до улицы Бориса Гмыри – это улица Елизаветы Чавдар, об этом со ссылкой на realt.ua пишет "Комсомольская правда в Украине".

Справка

Михаил Кравчук - украинский математик, академик АН УССР (с 1929). Методы Кравчука использованы в США, Японии и других странах при моделировании кибернетической техники. Научные труды Кравчука широко использовали американские авторы первого в мире компьютера.

Елизавета Чавдар - прославлена оперная звезда 50-х годов ХХ века, народная артистка СССР, лауреат международных конкурсов в Будапеште и Берлине.