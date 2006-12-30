Уволенных глав местных администраций заменят заместители - Указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О временном исполнении обязанностей председателей местных государственных администраций”.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Президент постановил, что в случае увольнения (отставки) председателя местной государственной администрации временное исполнение обязанностей председателя местной государственной администрации по решению Президента Украины возлагается на одного из заместителей председателя местной государственной администрации или другое лицо на срок до назначения в установленном порядке по представлению Кабинета Министров Украины председателя местной государственной администрации.

Этим указом признан утратившим силу Указ Президента Украины от 27 июля 1996 года №607 «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности председателей, заместителей председателей областных, Киевской и Севастопольской городских и председателей районных государственных администраций».

Указ подписан “целью обеспечения надлежащей организации работы местных государственных администраций по выполнения возложенных на них Конституцией и законами Украины полномочий, недопущения дестабилизации социально-экономического развития соответствующих территорий, нарушения прав и свобод человека и гражданина и в связи с отсутствием законодательного урегулирования вопроса о временном исполнении обязанностей председателей местных государственных администраций в случае их увольнения (отставки), в соответствии со статьей 102 Конституции Украины”.