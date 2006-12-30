Белоруссия отказалась от российской нефти

Концерн Белнефтехим приостановил заключенные на 2007 год контракты с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти в Белоруссию в связи с невыгодностью этих закупок, сообщают государственные СМИ Белоруссии.

Эти действия обусловлены введением Россией таможенных пошлин на ввоз российской нефти в Белоруссию, цитирует агентство "БелТА" слова председателя Белнефтехима Александра Боровского.

По его мнению, введение таможенной пошлины на нефть в размере $180,7 на одну тонну - неадекватное решение.

Источник в Белнефтехиме подтвердил РИА Новости факт приостановления контрактов. "Мы вынуждены приостановить действующие контракты с российскими нефтяными компаниями, поскольку в случае поставок российской нефти в Белоруссию с экспортной пошлиной Белоруссия понесет убытки в десятки миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.

Российские нефтяные компании с 1 января 2007 года должны будут уплачивать экспортную пошлину при поставках нефти в Белоруссию.

В начале декабря премьер РФ Михаил Фрадков подписал постановление, в соответствии с которым поставки нефти в Белоруссию будут облагаться вывозной пошлиной, как и для стран, не входящих в Таможенный союз.

С 1999 года, когда Россия и Белоруссия подписали документ о создании Союзного государства, российская нефть, как и другая продукция, поставлялась соседям беспошлинно и, соответственно, стоила потребителям (нефтеперерабатывающим заводам) дешевле.

Теперь она будет стоить им дороже как минимум на $180,7 за тонну - именно такая ставка пошлины установлена правительством РФ для экспорта сырой нефти, и будет действовать до 1 февраля.

Свое решение российская сторона объяснила тем, что Белоруссия расторгла межправительственное соглашение, по которому 85% пошлины на экспорт, в частности, нефтепродуктов, произведенных в Белоруссии из российского сырья, должны быть зачислены в российский бюджет, и лишь 15% - в бюджет Белоруссии.

Россия является основным поставщиком энергоносителей в Белоруссию. Всего в 2005 году в Белоруссию было поставлено 19,3 миллиона тонн нефти и 20,2 миллиарда кубических метров природного газа, в текущем году объемы поставок увеличились.

РИА "Новости"