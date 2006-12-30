Минфин досрочно выкупил облигации внутреннего займа у Ощадбанка

Министерство финансов Украины осуществило досрочный выкуп облигаций внутренней государственного займа в ОАО „Ощадбанк” почти на 120 млн. грн. с доходностью 10% и погашением в 2007 году по цене, отвечающей номинальной доходности облигаций.

Как сообщили УНИАН в Минфине, проведение такой операции стало возможным благодаря удачно проведенным Министерством финансов внешним заимствованием по ставкам, которые ниже, чем на внутреннем рынке, и благодаря обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Средневзвешенная доходность заимствований 2006 года составляет 5,74% (в 2005 году средневзвешенная доходность заимствований составляла 6,06%).

Таким образом, благодаря выкупу более дорогих финансовых инструментов, доходность которых значительно выше, чем средневзвешенная доходность заимствований, Министерство финансов сэкономило бюджетные средства на сумму около 2,2 млн. грн.