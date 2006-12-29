Украина откроет на границе с Румынией пункт пропуска «Солотвин»

Кабинет Министров Украины издал распоряжение (от 27 декабря 2006 г. № 641-р) открыть международный пункт пропуска через государственную границу с Румынией «Солотвин».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, пункт пропуска будет открыт для автомобильного (для пассажирских перевозок транспортными средствами грузоподъемностью до 3,5 тонн с количеством посадочных мест не более 9, включая место водителя) и пешеходного сообщения с постоянным и круглосуточным режимом функционирования.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на государственной границе с Румынией действуют пункты пропуска: Килия, Шепит, Руська, Красноельск, Белая Криница, Вадул-Сирет, Порубное, Дяковцы, Дяковое, Хижа, Тересва, Деловое, Рахов (пункт контроля).