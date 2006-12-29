Дело о гибели депутата Оробца не закрыто

Главное следственное управление ГУМВД Украины в г. Киеве еще не закрыло уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП народного депутата Юрия Оробца из-за отсутствия результатов автотехнической экспертизы.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член “Нашей Украины” Ю.Оробец погиб 16 октября в Киеве во время ДТП. В Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы тела погибшего сообщили, что причиной гибели Ю.Оробца стал инфаркт.