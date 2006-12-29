Харьковские врачи ответили на обвинения Би-би-си

Коллектив врачей Харьковского роддома №6 категорически отвергает обвинение в торговле детьми.

Как передает корреспондент УНИАН, позиция врачей роддома №6, которых на протяжении последних лет обвиняют в этом, содержится в заявлении, опубликованном на веб-сайте Харьковского городского совета.

«Коллектив врачей Харьковского городского роддома №6 категорически отрицает размещенные в СМИ обвинения в свой адрес в торговле новорожденными детьми для незаконного усыновления, а также в убийствах новорожденных для забора органов для трансплантации и в использовании новорожденных детей как источников стволовых клеток», - говорится в заявлении.

«Общественная организация, от имени которой эти ужасные заявления попадают в эфир, - пишут врачи, - ссылается только на подозрения, предположения, мнения, выводы отдельных личностей. Обращает внимание, что многочисленные «обличительные» заявления не подтверждаются ни одним фактом!»

Медики заявляют, что «доказательств причастности врачей Харьковского роддома №6 к махинациям и преступлениям с новорожденными детьми не установлено многочисленными проверками, комиссиями разных уровней, расследованиями правоохранительных органов. Сотрудники роддома не принимали ни прямого, ни косвенного участия в разработках проблемы стволовых клеток или их практическом использовании».

«По своему содержанию вышеуказанные заявления, - утверждают врачи, - являются абсолютно бессмысленными, дикими и в высшей мере аморальными».

Они надеются, что «очередной вал этого грязного скандала, который развернулся в последнее время и сформировал Харькову, Украине крайне негативную репутацию международного преступника, вызовет надлежащую реакцию в органах, ответственных за национальную безопасность, у представителей власти в государстве и дать ответ обществу на такие вопросы:

«Почему Генеральная прокуратура до сих пор не определилась и не завершила дел, инициированных определенными кругами деятелей в государстве и за его границами?».

«До каких пор будут раздаваться в эфире безосновательные обвинения в адрес роддома №6 и таким образом будет разрушаться общественное сознание путем спланированного доведения граждан до нарушений психического самочувствия?».

«Чьи заказы выполняются таким ужасным способом и за чьи безумные средства финансируется эта позорная кампания?».

Врачи требуют ответов на эти вопросы, «поскольку нарушены права врачей, работников роддома №6, всей сферы родильной помощи Украины, а также права беременных женщин и будущих детей на безопасные условия при получении медицинской помощи, ведь даже предположение о возможности существования оснований этого скандала несет значительную общественную опасность».

Как сообщал УНИАН, недавно британская корпорация Би-Би-Си обнародовала видеозаписи, которые дают основания допускать, что в одном из Харьковских роддомов убивали здоровых новорожденных детей с целью получения стволовых клеток для дальнейшей продажи. В 2005 г. об исчезновении младенцев в украинских роддомах писала немецкая пресса.

Главный врач роддома №6 Лариса НАЗАРЕНКО в интервью УНИАН неоднократно опровергала обвинения относительно исчезновения детей. По ее словам, все проверки, которые проводились, в частности, областной прокуратурой, Министерством здравоохранения Украины, не подтвердили никаких фактов. А все сообщения последнего времени, сказала сегодня Л.НАЗАРЕНКО, «ничего нового не добавили к тем ужасным обвинениям и инсинуациям».

Директор Института проблем криобиологии и криомедицины НАНУ Валентин ГРИЩЕНКО заявил 21 декабря на научно-практической конференции в Харькове, что информация в британской прессе направлена на то, чтобы сформировать негативное общественное мнение и таким образом затормозить научные разработки в его Институте, который является ведущим в данной отрасли медицины. «Научные работники Англии обеспокоены успехами Института проблем криобиологии и криомедицины в сфере биотехнологий, они наши конкуренты», - заявил В.ГРИЩЕНКО. «Такие информации, - сказал он, - не делают чести науке». Директор ИПКиК обратил внимание, в частности, на утверждение в публикациях, что у новорожденных берут органы и стволовые клетки. Органы новорожденных, объяснил академик, очень маленькие, и их нельзя пересадить, а стволовые клетки у младенцев значительно меньше, чем в других источниках, которые значительно легче использовать. «Инициаторы публикаций хотят, чтобы мы прекратили разработки. Кстати, - передает слова В.ГРИЩЕНКО местное информагентство «Status quo», - с 6-м роддомом Харькова мы связей не имеем, но там не было случаев, которые описывают».