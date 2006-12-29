Азаров: ответственность за экономику берут на себя ”три богатыря”

Наложение вето Президентом Украины на Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году» негативно повлияет на ход процесса приватизации в 2007 году. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня в интервью информагентствам.

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию он объяснил тем, что, фактически, в январе приватизационный процесс будет остановлен. «Верховная Рада соберется 10 января. Пока изучит все вопросы, пока пройдут все необходимые процедуры в комитетах, январь прошел», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер-министр отметил, что в этом документе была предусмотрена приватизация двух ключевых объекта – “Укртелекома” и Одесского припортового завода, и вето Президента сейчас не позволяет приступить к подготовке приватизации этих объектов. «С одной стороны, сами нас попросили включить эти объекты, мы откликнулись и включили, а с другой стороны, наложили вето и тем самым отложили, по меньшей мере, на месяц проведение приватизации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, подчеркнул он, с правительством не проводились консультации по поводу возможного наложения вето на этот Закон, а также не известно, кто в этом случае будет нести ответственность за провал доходов по поступлениям по приватизации.

Комментируя политику Секретариата Президента, Н.АЗАРОВ отметил, что «три богатыря» из этого ведомства берут на себя ответственность за проведение всей экономической политики государства.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в Верховную Раду Закон «О перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году», принятый парламентом 6 декабря.

В свою очередь, заместитель руководителя фракции Партии регионов Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ в интервью УНИАН заявил, что считает правильным наложение вето Президентом на этот Закон.