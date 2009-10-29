Выполнение бюджета Киева "не оптимистичное"

Выполнение бюджета Киева за 9 месяцев этого года не является оптимистичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня начальник Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА на заседании сессии Киевсовета во время своего отчета.

«Выполнение бюджета за 9 месяцев и уже фактически за 10 месяцев этого года не дает оснований для оптимизма о финансировании расходов, в том числе и по программе «Турбота», - сказал В.ПАДАЛКА.

По его словам, из бюджета города сейчас осуществляется финансирование только по защищенным статьям и заработным платам.

«Сейчас, к сожалению, мы финансируем только практически по бюджетным учреждениям заработную плату, питание, медикаменты, энергоносители, по коммунальным предприятиям – заработную плату. Все другие расходы мы практически не финансируем», - сказал начальник финуправления столицы.

Он также сообщил депутатскому корпусу о том, что по состоянию на 1 октября доходы общего фонда бюджета города составляют 6 млрд. 888 млн. 348 тыс. грн.; доходы специального фонда – 1 млрд. 277 млн. 161 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, бюджет Киева на 2009 год утвержден с поступлениями в объеме 18,2 млрд. грн. и такими же расходами.