Во Львове к посещениям больных привлекут студентов-медиков

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ подписал распоряжение «О марах по предупреждению массового распространения гриппа и острых респираторных инфекций», которым, в частности, предусмотрено «в случае необходимости привлечь дополнительное количество медицинского персонала для оказания медицинской помощи больным (врачей всех специальностей, интернов, студентов 5-6 курсов и врачей курсов последипломного образования Львовского национального медицинского университета им. Д.Галицкого) и обеспечения оперативного обслуживания больных в домашних условиях». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, планом мероприятий, в частности, также предусмотрено изменение графиков работы поликлиник (в случае необходимости - переход на семидневную рабочую неделю); на объектах коммунального хозяйства, пассажирского автотранспорта, трамвайно-троллейбусного управления - ввести применение марлевых масок.

Причиной принятия такого распоряжения является то, что во Львове зарегистрировано резкое увеличение случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

За период с 26 по 28 октября, во Львове зарегистрировано 5 288 больных ОРВИ. Заболеваемость среди детей 7-14 лет остается высокой и составляет 1259 случаев, интенсивный показатель 220,6, что выше эпидемического порога в 1,7 раза.

На протяжении трех дней во Львове зарегистрировано уже 4 случая смерти от осложнений: в понедельник – 2 человека, в среду – 2 человека и по состоянию на сегодня госпитализированы в реанимацию 3 человека, - информирует пресс-служба.

«Сейчас медики Львова своими силами могут диагностировать лишь ОРВИ. Анализы с подозрением на грипп отправлены в Киев, поскольку там есть специальная лаборатория, однако результатов пока еще нет», - отмечается в сообщении.