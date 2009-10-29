25 групп неотложной помощи созданы в Тернополе

В Тернополе создано 25 выездных групп для предоставления неотложной консультативно-лечебной помощи тяжелобольным.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного совета.

Группы будут действовать при созданном вчера штабе, в состав которого вошли начальник главного управления здравоохранения облгосадминистрации Богдан ОНИСКИВ, главный государственный санитарный врач области Степан ДНИСТРЯН, ректор Тернопольского государственного медицинского университета Леонид КОВАЛЬЧУК и главный врач областной клинической больницы Мирослав ГИРНЯК.

Для раннего выявления больных также создана “горячая” телефонная линия с тремя номерами: 42-20-63, 42-20-64, 42-20-65, по которым консультируют специалисты по острым респираторным вирусным инфекциям.

Кроме этого, приказом министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА в Тернопольской области создана противоэпидемическая комиссия.

Как сообщалось, по информации Министерства здравоохранения, в Тернопольской области от вирусной пневмонии умерли 10 человек. Предварительно установлен такой диагноз 95 заболевшим, из них 25 больных (17 взрослых и 8 детей) подпадают под тяжелое течение заболевания.