Томенко требует рассекретить бюджет Киева

Народный депутат, член фракции Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО заявляет, что задачей оппозиции в столице является рассекретить бюджет Киева на 2007 год и проконтролировать его выполнение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил, что сама природа бюджета Киева «является совершенно коррупционной, поскольку целый ряд весомых его положений не содержит ни одного пояснения, каковы цели этих расходов и кем и как они будут осуществляться. Среди расходов бюджета содержится беспрецедентное количество статей с загадочной рубрикой «Другие расходы». «Если в бюджетах предыдущих лет по таким статьям выделялись сотни тысяч гривен, которые направлялись на непредвиденные расходы, то сейчас порядок расходов на эти статьи бюджета измеряется сотнями миллионов гривен», - заметил Н.ТОМЕНКО.

В частности, по его словам, статья «Другие расходы на социальную защиту населения» будет финансироваться в размере 436 млн. грн., а «Другие расходы на социальную защиту ветеранов войны и труда» запланированы в объеме почти 363 млн. грн. «Возникает подозрение, что городские власти планируют дважды заработать на «освоении» этих денег. Сначала близкие к городской власти структуры будут покупать подарки и продовольственные пайки для малообеспеченных киевлян. А затем эти пайки и деньги будут раздаваться городской властью самым бедным жителям города от имени городской власти, а не всей общины города. Вместе с тем, объемы прямо предусмотренных законодательством целевых социальных расходов, например, на государственную помощь малообеспеченным семьям сокращаются, по сравнению с минувшим годом, более чем на 5 млн. гривен», - отметил народный депутат.

По словам Н.ТОМЕНКО, среди расходов бюджета встречается немало статьей наподобие «Другие услуги, связанных с экономической деятельностью» (130 млн. грн.), «Другие меры в области автомобильного (более чем 8 млн. грн.) и электротранспорта» (28,5 млн. грн.), «Другая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды» (свыше 10 млн. грн.). По мнению Н.ТОМЕНКО, непрозрачная формулировка этих статей расходов говорит о том, что киевские власти планируют создать возможности для бесконтрольного расходования средств общины Киева.

Он отметил, что, судя по размерам отдельных статей расходов, городские власти готовят масштабную информационную кампанию по спасению имиджа мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, деятельность которого, по данным социологических опросов, две трети киевлян оценивают полностью или преимущественно негативно. «Наверное, исходя из этого, в проекте бюджета предусмотрено беспрецедентное увеличение (до 41 млн. гривен) расходов на систему коммунальных СМИ столицы. Учитывая содержание их редакционной политики, это означает, что киевляне из собственного кармана будут финансировать пропаганду деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его соратников на сумму, которую можно сравнить со всеми расходами города на физическую культуру и спорт», - отметил Н.ТОМЕНКО. Очевидно, отметил он, забота о собственном имидже для чиновников мэрии важнее поддержки здорового образа жизни среди жителей столицы. В то же время, добавил депутат, растут и расходы на содержание аппарата городского совета – с 40 до 80 млн. грн.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, анализ структуры расходов проекта бюджета дает также возможность проследить недвусмысленное деление на «свои» и не «свои» управления. Он напомнил, что совсем недавно утих «скандал вокруг неожиданного назначения на должность директора Киевского зоологического парка человека, который до этого работал руководителем банно-прачечного комбината. И уже в бюджете на следующий год на содержание зоопарка запланировано израсходовать 9 млн. гривен, три миллиона из которых планируется израсходовать на капитальное строительство». Не исключено, предположил народный депутат, что за счет этих средств реализуется идея создания в Киеве «Диснейленда» по проекту, который обнародовал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «И, возможно, именно из-за этого функции распорядителя этих средств переданы Главному управлению по вопросам торговли и быта КГГА, которое возглавляет Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ. Согласно информации прессы, именно она и лоббировала назначение нового руководителя Киевского зоопарка», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Он обратил особое внимание на то, что в будущем году, «несмотря на громкие заявления, городская власть, очевидно, не планирует выполнять своих обещаний относительно продажи земельных участков в столице на открытых аукционах. Так, планируемая прибыль от этих аукционов составляет 630 млн. грн., что, учитывая рыночную стоимость земли в Киеве, означает, что предполагаемая открытая продажа планируется лишь нескольких участков. Подобная ситуация складывается и с поступлениями в бюджет от платы за землю, ведь поступлений от этого налога в течение всего 2007 года планируется получить меньше, чем за 9 месяцев уходящего года. Поэтому несложно представить, по каким критериям киевская власть будет выбирать структуры, которые будут платить за пользование землей, а которые смогут избежать уплаты этого налога».

В целом, отметил Н.ТОМЕНКО, «проект бюджета Киева-2007 можно разделить на две части: одна часть, с которой сегодня разрешили ознакомиться депутатам Киевсовета, будет хотя бы частично контролироваться обществом. А другая, значительная теневая часть, была специально сформирована для того, чтоб облегчить злоупотребления при расходовании бюджетных средств». «При этом задачей оппозиции в Киевском городском совете является «рассекретить» теневые бюджетные статьи и проконтролировать, кем, с какой целью, и как используются деньги киевлян», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится внеочередное пленарное заседание сессии Киевсовета, на котором будет рассматриваться проект бюджета города на 2007 год.