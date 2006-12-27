Пострадавшие от аферы „Элита-Центр” проведут год Собаки

15-00 - Более чем 500 пострадавших от деятельности группы компаний „Элита-Центр” соберутся под стенами Киевской мэрии для того, чтобы проводить год Собаки, “с надеждой, что в новом году - году Свиньи, они не получат "свинью" от местной власти”. Также они поздравят мэра и депутатов Киевсовета, и зажгут 300 свеч в память о тысячах надежд (ул..Крещатик, 36). Телефон: 8-050-440-49-00.