Пострадавшие от аферы „Элита-Центр” проведут год Собаки

17:59, 27 декабря 2006
Общество
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15-00 - Более чем 500 пострадавших от деятельности группы компаний „Элита-Центр” соберутся под стенами Киевской мэрии для того, чтобы проводить год Собаки, “с надеждой, что в новом году - году Свиньи, они не получат "свинью"  от местной власти”. Также они поздравят мэра и депутатов Киевсовета, и зажгут  300 свеч в память о тысячах надежд  (ул..Крещатик, 36). Телефон: 8-050-440-49-00.

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