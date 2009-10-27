Ющенко во Львове будет отмечать 91-ю годовщину создания ЗУНР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 31 октября посетит с рабочей поездкой Львов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

По данным ОГА, во Львове В.ЮЩЕНКО будет отмечать 91-ю годовщину создания Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

В программе визита главы государства предусматривается, в частности, участие в торжественных мероприятиях по случаю этого события, которые будут проходить во львовском Оперном театре.

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 года во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат на территории Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика.

На протяжении почти пяти месяцев Станислав (ныне Ивано-Франковск) был столицей ЗУНР во главе с президентом, доктором Евгением Петрушевичем. Именно в Станиславе были приняты основные законы ЗУНР: «О земле», «О языках», «Об основах образования».