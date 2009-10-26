Законопроект о детской порнографии не соответствует европейским нормам?

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) выступает за внедрение в Украине европейских подходов в противодействии распространению детской порнографии в Интернете”.

Парламент на прошлой неделе принял за основу законопроект № 3271, который предлагает усилить противодействие распространению детской порнографии в Интернете.

ИнАУ разделяет обеспокоенность фактами втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность в сфере обращения порнографической продукции. Вместе с тем, специалисты в сегменте телекоммуникаций обращают внимание на существенное несоответствие положений законопроекта нормам европейского законодательства в этой сфере, а также техническую невозможность выполнения ряда его положений.

Мероприятия, предложенные документом, не смогут эффективно способствовать искоренению таких преступлений. ИнАУ предлагает эффективные механизмы борьбы с распространением в Интернете такого позорного явления, как порнография при участии несовершеннолетних

Ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.