Квартплата в Киеве в 2 раза выше, чем в Москве

По уровню цен на услуги ЖКХ Киев, который занимает 65-е место в списке самых дорогих городов мира-2006, в два раза обогнал Москву, стоящую на 4-м месте списка.

Например, два человека, проживающие в 1-комнатной квартире на окраине российской столицы, в пересчете на наши деньги, платят за «коммуналку» 170 гривен, пишет газета «Сегодня». Киевляне после теперь уже неизбежного повышения цен на услуги ЖКХ за такое же количество человек, проживающих в аналогичной квартире, будут отдавать 300 гривен. За трехкомнатную квартиру в Крылатском, считающимся одним из престижных районов Белокаменной, общей площадью около 100 «квадратов», при условии, что в ней прописаны 6 человек, москвичи платят около 2300 рублей. Это – 437 гривен. В украинской столице за такую же квартиру в месяц с 1 декабря придется выложить почти 800 гривен. В два раза больше.

Если пройтись «по пунктам», то содержание и ремонт жилья жильцам 1-комнатной квартиры в районе Южное Бутово (Москва, спальный район) обходится в 9,7 гривен. Обитатели 1-комнатной квартиры на Борщаговке (Киев, спальный район) будут платить 61,24 грн. Отопление 57,49 грн и 72,58 грн соответственно. Антенна - 8,17 и 15 гривен. Холодная вода – 3,5 и 27,92 грн при нормах потребления 6,25 кубометтров на человека для Москвы и 5,5 кубов на человека в Киеве. Горячая вода – 9,25 и 81,02 соответственно.

Попытка сравнить зарплаты еще больше расстроила корреспондента «Сегодня». Средний по Москве доход по официальным данным составляет 1000 долларов. С учетом «конвертов» - около 2000. А в Киеве, по сведениям КГГА, средняя зарплата составляет 1760 гривен.

По словам первого заместителя мэра Москвы, пишет издание, тарифы на ЖКХ не повышаись в российской столице уже давно. А те повышения, которые проходили, составляли 15-20%. В разы, как в Киеве, московские тарифы на «коммуналку» не поднимали никогда.