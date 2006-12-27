Слушание дела Ризака перенесено на 16 января

Слушание уголовного дела бывшего председателя Закарпатской областной государственной администрации Ивана РИЗАКА перенесено на 16 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял вчера Апелляционный суд Ивано-Франковской области.

Суд заслушал свидетелей по эпизоду доведения до самоубийства ректора Ужгородского университета Владимира Сливки. В частности, были заслушаны показания двух представителей комиссии, которая делала посмертную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Они рассказали, что нашли покойного в сухой ванне с ножом в груди. Их удивил тот факт, что было мало крови.

Во время дачи показаний подсудимый И.РИЗАК комментировал показания свидетелей без разрешения суда. Один из свидетелей, психолог-эксперт, попросил суд «защитить его от нецензурных выпадов подсудимого». Судья приказала подсудимому покинуть зал судебных заседаний. И.РИЗАК вышел из зала вместе со своим братом Василием и врачами. После этого свидетель давал показания в отсутствие подсудимого.

В комментарии журналистам И.РИЗАК пояснил, что вел себя таким образом потому, что с самого начала следователи не предъявили ему никаких доказательств вины доведения В.Сливки до самоубийства. Однако обвинения, выдвинутые против него, основывались на этой экспертизе. Он считает эти результаты подтасованными.

Суд также заслушал еще одного свидетеля по эпизоду подделки документов.

Справка УНИАН. И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая Ужгородский городской суд избрал меру пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.