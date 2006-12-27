СБУ установила 40 ”активистов” харьковских беспорядков 16 декабря

Служба безопасности Украины установила около 40 лиц - активных участников беспорядков 16 декабря в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает веб-сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию руководитель Управления службы безопасности Украины в Харьковской области Андрея МУХАТАЕВА, которую он обнародовал на сессии облсовета.

Руководитель УСБУ проинформировал о ходе расследования инцидента, который случился в Харькове 16 декабря по улице Клочковская, 197. Он напомнил, что 23 декабря СБУ приняла решение о возбуждении уголовного дела по признакам ч.2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - «массовые беспорядки».

«Я хочу привести несколько цифр, чтобы вы поняли, что за эти три дня было сделано в рамках следствия. Нами получено и исследовано свыше 50 часов разных видеоматериалов. По каждому объекту нами составлена фототаблица, в которой зафиксированы отдельные эпизоды и фрагменты произошедших событий. По этим таблицам нами установлено на сегодняшний день свыше 200 участников событий и около 40 активных участников произошедшего», - сообщил начальник УСБУ.

А.МУХАТАЕВ также заявил, что отдельными личностями осуществляется давление на ход расследования данного уголовного преступления. «Скажу, что лица, заинтересованные в дестабилизации, продолжают оказывать психологическое давление на свидетелей, продолжают дестабилизировать ситуацию в городе. Неодиночные факты нанесения телесных повреждений, попытки запугивания членов семей некоторых граждан», - сообщил руководитель УСБУ.

Кроме того, по его словам, лица, не заинтересованные во всестороннем и объективном расследовании этого уголовного дела, пытаются вмешиваться в процесс документирования степени тяжести телесных повреждений в отдельных лечебных учреждениях.

А.МУХАТАЕВ также сообщил, что следствию известны факты оказания консультационных услуг со стороны отдельных представителей судебных органов, правоохранительных органов, которые противодействуют всестороннему расследованию данного уголовного дела: «Нам эти лица известны, и мы будем реагировать по закону».

«Все эти попытки вместе с правоохранительными органами и органами прокуратуры мы будем пресекать жестко, несмотря на личности», - заявил А.МУХАТАЕВ.

Следствием установлено, что в событиях 16 декабря принимали участие не только харьковчане, но и представители других регионов. «Мы устанавливаем места их обитания, роль и место в этих событиях. Нам помогают коллеги из других региональных управлений СБУ и Центральный аппарат. Должен вам сказать - эти люди никогда не отличались политической активностью, что дает основание считать, что их участие было организовано и направлено впоследствии на дестабилизацию обстановки», - заявил А.МУХАТАЕВ.

«Последние события, происходившие в Харькове, свидетельствуют: люди, позволяющие себе подвергать опасности пассажиров, находящихся в воздухе, пытаются уйти от ответственности, прикрываясь партийной принадлежностью. Взяточники и коррупционеры пытаются спрятаться за партийные значки. В этом случае и в этих событиях происходят аналогичные игры. Харьков никогда не будет криминальной столицей, кому бы этого не хотелось», - заявил А.МУХАТАЕВ.

Обращаясь к депутатам, руководитель УСБУ также сказал: «Я бы хотел, чтобы у нас с вами было гражданское мужество довести расследование этого уголовного дела до правового, справедливого вывода и решения».

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Харькове после митинга против строительства торгового комплекса по ул. Клочковской,197, произошли массовые столкновения и избиение граждан в присутствии руководителей горсовета и отрядов милиции. 18 декабря руководство торговой группы «Таргет» обвинило Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА в провокации массовых беспорядков и избиении граждан 16 декабря с.г. в Харькове.

Уголовное дело по факту массовых беспорядков в Харькове, произошедших 16 декабря с.г., возбудила Служба безопасности Украины согласно ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, а также активное участие в массовых беспорядках). Уголовное дело по фактам массовых беспорядков, произошедших 16 декабря в Харькове, а также по факту служебной халатности работников милиции возбудила прокуратура Харьковской области.