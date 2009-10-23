Женщина, которую сбил мэр Димитрова, умерла в больнице

Вчера в 15.15 в Димитровской центральной городской больнице (Донецкая область) умерла горнорабочая по учету выходов участка ВТБ шахты «Центральная» (ГП «Красноармейскуголь») Ирина Тимошенко, которую в результате ДТП сбил на автомобиле Димитровский городской голова Юрий АНИСИМОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности.

Согласно сообщению, две недели врачи боролись за жизнь женщины, но травмы, полученные ею в результате дорожно-транспортного происшествия, оказались несовместимыми с жизнью.

В пресс-службе напомнили, что трагедия произошла 8 октября - Ю.АНИСИМОВ, управляя автомобилем, не справился с управлением и на большой скорости вылетел на обочину, где сбил И.ТИМОШЕНКО и врезался в дерево.

Как отметили в ПРУП, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО информировал, что медэкспертиза указала на содержание 0,75 промилле алкоголя в крови мэра.

Как сообщал УНИАН, по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с участием Ю.АНИСИМОВА было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Статья предусмотривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Досудебное следствие проводит прокуратура Димитрова.

Ю.АНИСИМОВ сначала был задержан милицией, но затем был отпущен под залог в связи с решением Красноармейского городского суда, которое было вынесено 16 октября.