Себестоимость жилья в Киеве - $600 за квадратный метр

Себестоимость жилья в Киеве составляет 3,2-3,3 тыс. грн. за один кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК сегодня в ходе интернет-конференции на Правительственном портале.

По его словам, такая стоимость недвижимости в Киеве экономически обоснована. Хотя «на рынке такой цены нет, она многократно выше», - уточнил В.РЫБАК.

Нормализировать ситуацию на рынке жилья, по мнению министра, можно будет тогда, когда у инвесторов "будет уверенность, что законы меняться не будут".

В.РЫБАК сообщил, что для увеличения объемов строительства, без чего невозможно снижение цен на недвижимость, будут привлекаться как иностранные, так и внутренние инвесторы. При этом он отметил, что обвала цен, которое прогнозируют многие аналитики, ждать не стоит.

Справка УНИАН. В Киеве в 2006 году запланировано построить 1 млн. 250 тыс. кв. м жилья, из которых около 120 тыс. будет предоставлено «очередникам» бесплатно.

За 9 месяцев 2006 г. в Киеве введено в эксплуатацию 896,9 тыс. кв. м жилой площади в многоэтажных жилых домах и домах малоэтажной и коттеджной застройки. Это составляет почти 70% годовой программы и на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.

На конец августа 2006 г., 1 кв. м нового жилья в Киеве выставлялся на продажу в среднем по 9 081 грн. по сравнению с 8 107 грн. в начале января.

В конце ноября цена 1 кв. м нежилых помещений в новостройках Киева составляла 3 169 долл. С июня по ноябрь 2006 г. она увеличилась в среднем на 17,33%.