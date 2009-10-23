Медведько выдал на орехи четырем прокурорам за раз
14:38, 23 октября 2009Общество
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Генпрокурор сам рассказал журналистам
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО за неудовлетворительный надзор за контролем по вопросам природоохранной деятельности объявил о дисциплинарном взыскании прокурорам Херсонской, Николаевской, Одесской областей и Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию он озвучил сегодня на коллегии в Генеральной прокуратуре Украины.
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