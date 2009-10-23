Медведько выдал на орехи четырем прокурорам за раз

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО за неудовлетворительный надзор за контролем по вопросам природоохранной деятельности объявил о дисциплинарном взыскании прокурорам Херсонской, Николаевской, Одесской областей и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию он озвучил сегодня на коллегии в Генеральной прокуратуре Украины.