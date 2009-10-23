Межбанковский доллар идет вниз
10:47, 23 октября 2009Общество
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Котировки евро и рубля снизились
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1915/8,2210 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2824/0,2835, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,2985/12,3440.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,5015/1,5017 (четверг - 1,4976/1,4978).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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