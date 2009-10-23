Африканская чума свиней из России может проникнуть в Европу

ООН крайне обеспокоена распространением африканской чумы свиней в России, которая может распространиться на соседние страны.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), раньше этот вирус был выявлен в ряде южных районов России, а совсем недавно эпидемиологи обнаружили его за две тысячи километров от этих мест - на северо-востоке в окрестностях Санкт-Петербурга.

Эксперты ФАО опасаются, что вирус может распространиться на соседние страны, и призывают ветеринарные службы к повышенному вниманию в возникшей ситуации.

20 октября вспышка вируса была зафиксирована в Балтийске на западе РФ, что подтвердило самые худшие опасения экспертов ФАО, которые несколько лет боролись с африканской чумой свиней в Грузии и соседних с ней странах.

ФАО опасается, что африканская чума свиней вскоре проникнет в Восточную Европу и в страны Европейского Союза. По самому худшему сценарию, этот вирус доберется до Центральной Азии и даже до Китая, где самое большое число свиней в мире.

«В течение нескольких лет вирус циркулировал на Кавказе - в Грузии, Армении и Азербайджане. Затем он попал на юг России. Но это его внезапное появление далеко на Балтийском побережье вызывает особую обеспокоенность», - заявил руководитель ветеринарной службы ФАО Хуан ЛУБРОТ.

ФАО назвала случившееся драматическим развитием событий, так как до 1990 года эпидемия африканской чумы у свиней не выходила за пределы Африки к югу от Сахары.

Вирус не опасен для людей. Он поражает только свиней, вызывает у них высокую температуру и приводит к гибели животных. Эксперты ФАО опасаются, что последствия вспышки заболевания могут быть катастрофическими с экономической точки зрения и привести к полному разорению фермерских хозяйств, занимающихся разведением свиней.

«Прибалтийские республики, а также Украина, Беларусь, Молдова и Румыния подвержены особой опасности. Вирус может охватить Европейский Союз. Он может распространиться по всей России – добраться до Сибири, а оттуда до Китая», - подчеркнул Х.ЛУБРОТ.

Вакцины от этого заболевания не существует. В этой связи ФАО призвала возобновить лабораторные исследования в США, Евросоюзе и России для разработки эффективных препаратов по предотвращению вируса. Пока с эпидемиологической точки зрения наиболее эффективным способом борьбы с африканской чумой было бы уничтожение свиного поголовья, но уничтожение животных приведет к огромным экономическим потерям.

ФАО подчеркнула, что африканская чума свиней не имеет никакого отношения к вирусу гриппа A/H1N1.