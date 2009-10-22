Совет Безопасности рассмотрит проблему транзита

В ближайшее время на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины планируется рассмотреть проблему полноценного использования транзитного статуса Украины, сообщает еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, в проекте решения, которое готовится к заседанию, указано, что «транзитный потенциал Украины, который по объемам оборота, инфраструктуры транспортных коммуникаций является самым большим в Европе, используется только на 60%». Доходы от транзита и комплекса связанных с ним услуг составляют около 6% ВВП. Для сравнения: в странах Балтии этот показатель составляет около 30%. Из-за неполноценного использования транзитного потенциала Украина ежегодно недополучает около $2,5 млрд.

Как известно, через территорию Украины проходят четыре из десяти международных транспортных коридоров: №3 Берлин (Дрезден) - Вроцлав - Краков -Львов – Киев, №5 Триест - Будапешт – Львов, №7 Дунайский (водный), №9 Хельсинки - Санкт- Петербург - Киев - Александруполис (Греция).

В 1996 году Украина присоединилась к МТК Европа - Кавказ - Азия (TRACECA), вместе с Польшей начала реализацию проекта МТК Гданьск - Одесса, а также проекту МТК Европа - Азия (через пограничные переходы в Донецкой и Луганской областях с направлением на Казахстан). Тогдашняя эйфория чиновников от количества транспортных коридоров, доставшихся Украине, и упоминание везде этого факта очень напоминает нынешнюю подготовку к Евро-2012, пишут «Комментарии:».

Однако, как отмечает издание, эта тема уже давно не «топовая» для транспортных чиновников, что подтверждает хотя бы тот факт, что на официальном сайте Минтранссвязи данные об инвестициях в развитии МТК приведены за период 1998–2004 годов. А информация в разделе «Транспортные коридоры» обновлялась в последний раз в июле 2008 года.

То, что Украина проигрывает в соревновании за транзит своим соседям, особенно наглядно показал экономический кризис, отмечают «Комментарии:». По итогам девяти месяцев 2009 года, транзитный грузооборот на железных дорогах Украины сократился на 40%. Морские торговые порты Украины сократили объемы грузопереработки транзита на 28%. Беларусь же практически осталась на уровне прошлого года, а порты стран Балтии сократили объемы только на 1,9%. Причем львиная часть грузопереработки (80–90%) в этих странах приходится именно на транзитные грузы из России и Казахстана. При этом главные конкуренты украинских портов - черноморско-азовские терминалы РФ увеличили грузопереработку на 14%. Это подтверждает, что раньше транзит через Украину был вынужденным, поскольку не хватало собственных портовых мощностей.

Судя по материалам СНБО, которые готовят к заседанию по проблемам транзита, пишет издание, главным вопросом является таможенное законодательство, которое до сих пор направлено «на борьбу с контрабандой», а не на привлечение новых грузопотоков. Особенно странно в условиях членства Украины в ВТО выглядит механизм финансовых гарантий при железнодорожном транзите. Причем перечень грузов, на которые распространяется этот механизм, постоянно увеличивался. Сначала это были четыре позиции, а к 2008 году уже 15. В апреле в 2008 года приказом ГТСУ №396 этот перечень был увеличен еще на 84 позиции. Причем даже на такие малопривлекательные для потенциальной контрабанды, как солома, фураж, синтетическая одежда и резиновая обувь. Потому в проекте решения СНБО предлагается срочно пересмотреть перечень товаров, подлежащих гарантированию, и в месячный срок предоставить железным дорогам статус таможенного перевозчика. Для других мероприятий, как, например, разработка нормативных актов и правительственных программ, изучение международного опыта, активизация переговоров с основными транзитерами, обустройство пунктов пропуска, функциональное исследование деятельности центральных органов власти и тому подобное, предусмотрены более длительные сроки выполнения. Вполне возможно, что этим займется новое специальное национальное агентство, в процессе создания которого все остальные проблемы могут отойти на второй план, отмечают «Комментарии:».