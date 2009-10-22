25 октября Украина перейдет на «зимнее» время

25 октября 2009 года в четыре часа по киевскому времени в Украине отменяется действие «летнего» времени переводом часовой стрелки на один час назад.

Переход на «зимнее» время в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.