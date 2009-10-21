Британцы готовы инвестировать в страховой и банковский рынки Украины

Британские бизнесмены готовы инвестировать в страховой и банковский рынки Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, об этом заявила руководитель комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая находится в Лондоне в составе делегации, сопровождающей председателя ВР Владимира ЛИТВИНА.

«Сферы, в которые британские бизнесмены готовы вкладывать деньги в Украине, - это, в первую очередь, банковские услуги и страхование, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Однако, в связи с нестабильной политической ситуацией, они пока не спешат в нашу страну».

Председатель комитета считает, что активизацию инвесторов следует ожидать после выборов Президента Украины.