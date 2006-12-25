Продаст ли Хорошковский телеканал своему новому начальнику?

В случае продажи максимальная цена телеканала «Интер» может составить 300-360 млн. долларов. Так прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о возможной смене собственников телеканала «Интер» аналитик инвестиционной компании VAB Capital Александр ХОРОЛЕЦ.

«По нашим оценкам, исходя из анализа коэффициентов по сопоставимым компаниям, с учетом быстрых темпов роста рынка и телеканала «Интера» (в частности, средний рост выручки компании в течение прошлых пяти лет составил около 51% ежегодно), максимальная цена может составить 300-360 млн. долларов», - отметил он. По его словам, «главными факторами ценообразования являются рыночная доля, рост доходов, и дополнительные преимущества, как, например, контроль над мощным информационным ресурсом».

В последнее время ряд СМИ обнародовал информацию о возможной смене собственников телеканала «Интер», в частности о готовящейся или уже совершившейся продаже Валерием ХОРОШКОВСКИМ принадлежащего ему пакета акций канала. Наиболее часто среди возможных претендентов на покупку телеканала назывался секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК и корпорация «Индустриальный союз Донбасса». В то же время на сегодня пока не было получено подтверждение из официальных источников о возможной смене собственников канала или о подготовке к этому. Ранее представители компании СКМ заявляли, что запрошенная В.ХОРОШКОВСКИМ цена за телеканал “была неприемлемой, поэтому сделка не состоялась”.

Справка УНИАН. Телеканал “Интер” - один из ведущих украинских телевизионных каналов. Доля в украинском телеэфире в ноябре составляла 19%. Акционерами телекомпании являются Украинская ассоциация экономического сотрудничества и развития “Деловой мир” (Киев), ОАО “Общественное Российское Телевидение” (Москва) и ООО “Пегас Телевидение” (Киев).