Запрет на валютное кредитование - не к добру

Прямой запрет на валютное кредитование нецелесообразен. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ.

«Я надеюсь, что НБУ будет действовать исключительно рыночными методами, не запрещая, а вводя определенное стимулирование через изменение резервных требований. Мне кажется, что это более эффективный механизм», - сказал банкир.

А.ДУБИЛЕТ убежден, что в таком случае заимствования, которые будут осуществлять украинские банки на внешних рынках, «будут эффективными, и будут дополнять ту пассивную базу, которая есть сегодня у банков».

Предправления отметил, что «ПриватБанк» в 2007 году намерен выходить на внешние рынки заимствований, в том числе и выпускать евробонды. При этом банкир не уточнил суммы планируемых заимствований.

Как сообщалось, Национальный банк Украины заявлял о намерениях ограничить выдачу кредитов в иностранной валюте для тех лиц, у которых нет доходов в инвалюте. Свои намерения НБУ мотивирует снижением рисков, которые существуют при валютном кредитовании.