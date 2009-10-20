Украина экстрадировала в Израиль «черного трансплантолога»

Сегодня ночью из Украины в Израиль был экстрадирован хирург Михаэль ЗИС, который подозревается в незаконной трансплантации человеческих органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, эти действия были осуществлены по просьбе израильской стороны.

Как сообщал УНИАН, в Украине израильского хирурга М.ЗИСА, который проходил по делу о незаконной трансплантации человеческих органов, суд Донецка амнистировал.

Справка УНИАН. М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранительные органы.