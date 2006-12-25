В Украине будет до 15° мороза

26 декабря по прогнозам синоптиков в Украине похолодает: температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза; в Карпатах и восточных областях ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем около 0°. Без существенных осадков, только ночью в восточной части и Приазовье небольшой снег, в Крыму умеренный. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, а днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с, в Крыму до 24 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

27-28 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только 27 декабря в северных, центральных областях, а 28 декабря на Левобережье местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в восточных областях ночью 27 декабря 10-15°, днем 4-9° мороза, 28 декабря ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на остальной территории 27 декабря ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза, 28 декабря ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма 27 декабря ночью 10-12° мороза, днем 1-3° мороза, 28 декабря ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

29-30 декабря без существенных осадков, только ночью 29 декабря в Украине, а на протяжении суток 30 декабря в западных областях небольшой снег. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в южной части до 7° тепла; 30 декабря в восточной части ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза.

31 декабря - 3 января преимущественно без осадков, только на севере Левобережья, 1 января в северных, а 2 января и в восточных областях местами небольшой снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в южной части до 7° тепла; 31 декабря в Карпатах и восточных областях ночью 6-12° мороза, днем 1-6° мороза, 2-3 января в Крыму ночью от 3° тепла до 3° мороза (на Южном побережье 0-5° тепла), днем 4-9° тепла.

В г. Киеве и области 26 декабря ожидается холодная погода: температура в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза; по области ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с ( в Киеве и местами по области).

27-28 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только днем 27 декабря и ночью 28 декабря местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 27 декабря ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; 28 декабря ночью 1-6°мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

29-30 декабря без существенных осадков, только ночью 29 декабря небольшой снег. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.