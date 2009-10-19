Гендиректор Артека говорит, что готов дать показания и в больнице

Генеральный директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ выражает готовность в любой момент дать свидетельские показания следственным органам и настаивает, чтобы его допрос состоялся как можно быстрее.

Об этом говорится в заявлении Б.НОВОЖИЛОВА, переданном агентству УНИАН пресс-службой “Артека”.

Генеральный директор МДЦ «Артек» отмечает, что на протяжении последних дней средства массовой информации активно распространяют слухи о том, что он скрывается и якобы избегает следствия.

“Несмотря на состояние моего здоровья, я в любой момент готов дать свидетельские показания следственным органам в отношении возбужденного дела. Более того, я настаиваю, чтобы мой допрос состоялся как можно быстрее, и готов встретиться со следователем в больнице”, - заявил Б.НОВОЖИЛОВ.

Он также заметил, что полностью разделяет и поддерживает мнение народного депутата от БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА в отношении проверки всех фигурантов дела на полиграфе. Б.НОВОЖИЛОВ готов пройти эту процедуру в присутствии журналистов и представителей общественности.

“Учитывая общественный резонанс этой ужасной истории, считаю целесообразным привлечь к поиску истины международных авторитетных специалистов, репутация которых не вызовет никаких замечаний”, заявил гендиректор МДЦ «Артек».

Как сообщал УНИАН 18 октября со ссылкой на пресс-службу «Артека», Б.НОВОЖИЛОВА был госпитализирован в одной из больниц Киева. «За последние три года Б.НОВОЖИЛОВ перенес один инфаркт и два острых сердечных приступа», - отметили в пресс-службе МДЦ «Артек».