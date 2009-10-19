Межбанковский доллар поднял голову

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0760/8,1125, к 12:00 цены выросли – 8,1270/8,1540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,27520,27/70, к 12:00 цены поднялись - 0,2773/0,2787.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,3310 (-0,0245).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4926/1,4928, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0475/12,1035, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1210/12,1570.