На марафоне умерли трое бегунов

Трое участников марафона в Детройте умерли, не добежав до финиша. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщило местное издание Detroit Free Press, выступающее в качестве одного из организаторов традиционного марафона.

По информации организаторов мероприятия, первый бегун - 36-летний Дэниель Лэнгдон - скончался на участке марафона между 11-й и 12-й милями. Спустя некоторое время в этом же районе умер другой бегун - 65-летний Рик Браун. Третий участник забега - 26-летний Джон Фенлон - скончался, пробежав половину дистанции.

Точные причины смерти спортсменов пока не установлены. По предварительной версии, бегуны могли умереть от сердечного приступа. Организаторы конкурса особо подчеркнули, что всех бегунов обязывают предоставить справку о состоянии здоровья, а на самом марафоне дежурят шесть бригад врачей.

В 1994 году от сердечного приступа умер 42-летний участник забега Самуэль Грэфтон. До настоящего момента смерть Грэфтона была единственным смертельным случаем на марафоне в Детройте.

Лента.ру