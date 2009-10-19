Тимошенко вручит параолимпийский орден Валерию Сушкевичу
00:02, 19 октября 2009Общество
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19 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественной церемонии вручения высшей награды Международного паралимпийского комитета – параолимпийского ордена – президенту Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерию СУШКЕВИЧУ.
Как сообщает Правительственный портал, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж.
Аккредитация (до 10.00 19 октября) по телефону 050-385-55-21.
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