Тимошенко вручит параолимпийский орден Валерию Сушкевичу

Аккредитация до 10.00

19 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественной церемонии вручения высшей награды Международного паралимпийского комитета – параолимпийского ордена – президенту Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерию СУШКЕВИЧУ. Как сообщает Правительственный портал, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7-й этаж. Аккредитация (до 10.00 19 октября) по телефону 050-385-55-21.

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