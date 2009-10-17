Борьба милиции с порнопреступлениями достигла мифической цифры 666

Количество разоблаченных милицией в этом году преступлений, связанных с ввозом, изготовлением, сбытом и распространением порнографических предметов, достигла мистической цифры 666.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, только на протяжении девяти месяцев текущего года выявлены 666 преступлений, предусмотренных статьей 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), что почти на 10 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В частности, работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекратили деятельность международной преступной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались изготовлением и распространением через сеть Интернет видеофильмов порнографического характера. В состав группировки входили граждане Украины, России, стран Прибалтики, Израиля и Нидерландов. Уже установлено значительное количество лиц, причастных к функционированию порностудии (заказчики, организаторы, вербовщики, фотографы, операторы, порноактеры), которые теперь дают показания стражам порядка, отметили в ДСО.

«Съемки порнофильмов проходили почти во всех странах Европы, восточной Азии и курортах африканского континента. С целью создания образа несовершеннолетних для ролей порноактрис злоумышленники избирали лишь девушек славянского внешности в возрасте от 18 до 22 лет. Проводились так называемые кастинги, на которые приглашались девушки с Украины, России, Республики Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

Для создания эксклюзивного, постоянно обновляемого порноматериала во время съемок на территории Украины снимались элитные апартаменты в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах столицы, а также арендовались загородные коттеджи «VIP-класса» в разных регионах государства.

По иннформации ДСО, отснятый материал проходил тщательную обработку с привлечением разного рода специалистов, в том числе тех, которые находятся за границей. Полученный порноматериал размещался на персональных (для каждой девушки) интернет-сайтах, ориентированных на заграничных покупателей, которые имели платный доступ и схему расчета через банковские платежные карточки. Стоимость «продукции» составляла от 70 долларов США.

Несколько ориентированных на иностранцев онлайн-студий разоблачены также в Донецке, Одессе и Макеевке. А в Днепропетровской области работники СБУ совместно с милицией разоблачили порностудию, которая длительное время действовала в Кривом Роге в варианте видеочата, сообщили в ДСО.