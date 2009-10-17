160 тонн ядохимикатов сгорело в результате пожара в Крыму

Около 160 тонн ядохимикатов сгорело в результате пожара на станции «Отрадное» Джанкойского района.

«Угрозы населению и окружающей среде нет», - утверждает пресс-служба крымского управления МЧС.

Согласно сообщению, текстом которого располагает УНИАН, сотрудники химической и радиационной лаборатории проверили на наличие в воздухе опасных веществ близлежащее село, находящееся в двух километрах от складов. «Согласно экспресс-анализу, предельно-допустимая концентрация в воздухе не превышена», - отметили спасатели.

По данным пресс-службы, пожар произошел в 6.38 утра субботы. Огонь удалось локализовать в 10.45.

Воду пришлось подвозить из соседнего села, расположенного в двух километрах от возгорания, это осложняло ликвидацию пожара. «Одновременно с подвозом воды был привлечен пожарный поезд емкостью 120 тонн. А затем произведена пенная атака», - сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила около 600 квадратных метров.

На пожаре работали 17 единиц техники и 74 человека личного состава. Сотрудники МВД и ГАИ оцепили место происшествия. Руководил тушением начальник крымского управления МЧС Александр МАЗИЛИН.

«Сейчас пока точно не известно, какие ядохимикаты хранились, но, по предварительным данным, с 60-70 годов там лежат пестициды, в составе которых был магний», - отметили в пресс-службе.

По одной из версий, именно магний стал причиной самовозгорания ядохимикатов.