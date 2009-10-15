Патрульные ГАИ подрались с проверяющим из Киева

Начальник Тернопольского областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ заверяет, что работники ГАИ не наносили телесных повреждений проверяющему из МВД.

В разговоре с корреспондентом УНИАН он подтвердил то, что действительно имел место инцидент при участии работников ГАИ и работника службы безопасности МВД. “Но никто его не бил, как это преподносит губернатор”, – отметил В.МАКСИМОВ.

По его словам, мужчина в штатском подошел к патрульной машине, находившейся на дежурстве, сел в салон и заперся изнутри. “Он не представился. Когда инспекторы начали к нему обращаться, он не давал никаких объяснений. После этого была вызвана оперативно-следственная группа, задержанного доставили в областной наркодиспасер, но он отказался проходить осмотр на содержание алкоголя”, – отметил В.МАКСИМОВ. Когда выяснилось, что задержанный является работником службы безопасности МВД, его, по словам начальника областного управления милиции, отпустили.

“Сейчас по распоряжению министра по этому инциденту проводят служебную проверку представители МВД. Разберемся: кто виновен – будет отвечать”, – заверил В.МАКСИМОВ.

При этом, по его мнению, председатель облгосадминистрации умышленно “сгустил краски”. “Похоже, губернатору нечем заняться. Он не экономикой занимается. Но Бог ему судья”, – сказал В.МАКСИМОВ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Тернопольской облгосадминистрации, на этой неделе работник областной Госавтоинспекции применил физическую силу к представителю одного из столичных подразделов МВД, осуществвшему проверку работы органов ГАИ.

“Проверяющий, увидев на обочине пустой открытый автомобиль со служебными милицейскими номерами, осуществил осмотр авто. В этот момент подошел работник областного управления ГАИ, который использовал данный автомобиль. Невзирая на то, что проверяющий предъявил свое служебное удостоверение, госавтоинспектор грубо, с применением силы, вытянул его из машины и нанес телесные повреждения. После этого в наручниках он доставил киевлянина на обследование в одно из медицинских учреждений, инкриминируя ему алкогольное опьянение или расстройство психики”, – цитирует пресс-служба главу облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ. По его данным, диагноз не подтвердился, и пострадавший подал заявлние в прокуратуру.