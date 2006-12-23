Пьяный покалечил 4-месячного малыша, которого мать держала на руках

В Суммах четырехмесячный ребенок пострадал от рук пьяного 29-летнего мужчины.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе проверки выяснилось, что бывший сожитель пришел в дом 25-летней сумчанки. Между ними возникла ссора. Пьяный мужчина замахнулся табуреткой на женщину, но основной удар пришелся на четырехмесячного малыша, которого мать держала на руках.

Ребенка „скорой” было доставлено в больницу, где врачи констатировали у пострадавшего ребенка серьезную травму мозга. Пока состояние его здоровья остается тяжелым.

Как сообщили в ЦОС УМВД Украины в Сумской области, сейчас правоохранительные органы предпринимают меры по задержанию злоумышленника.